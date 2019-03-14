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今日 19:03 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】五新股明掛牌 友聯報升賞之味跌半成

明日有5隻新股掛牌，惟暗盤價表現未見突出，只有友聯租賃(01563)報升，超購逾100倍的「豚王」賞之味(08096)，暗盤則跌逾半成。

耀才證券暗盤交易中心資料顯示，賞之味暗盤價最高見0.82元，較招股價0.7元，升17.14%，收市報0.66元，倒跌5.71%。一手5000股，賬面蝕200元。該股公開發售部分錄得超額認購145.2倍，一手中籤率50%；配售部分則獲悉數認購。

主板新股方面，友聯租賃(01563)暗盤價最高見0.93元，較招股價0.85元，升9.41%，收市報0.91元，升7.06%。一手3000股，賬面賺180元。該股公開發售部分獲得輕微超額認購0.13倍，中籤率100%；國際配售部分獲輕微超額認購。

馬來西亞黑色廢金屬貿易公司興合控股(01891)最高曾見0.63元，較招股價0.5元，升26%，惟收市倒跌5%，報0.475元。一手4000股，賬面蝕100元。

中國旭陽集團(01907)暗盤價平收2.8元；至於濱江服務(03316)暗盤價則收報6.87元，較招股價6.96元，跌1.29%，一手500股，賬面蝕45元。

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