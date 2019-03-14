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太古(00019)(00087)主席施倫銘上任後首次主持業績會，他表示，自己代表家族成員出任主席，感到十分高興，太古集團立足香港多年，太古品牌在香港很聞名，家族對香港市場有信心，有意與香港市場有更多連繫，將會繼續於香港投資。

施倫銘表示，過去一年對太古來說屬於重整，上任後會繼續善用集團現有優勢提升股東回報，集團已有10年的企業發展計劃；至於日後會否再有家族成員擔任太古系管理層，他表示，仍需要時間觀察。

對於去年集團出售非核心資產，他指出，將已成熟非核心資產出售，是符合太古集團的發展戰略，而且去年是特別的一年，相信今年不會如去年般大規模出售資產。派息方面，今年增加派息主要是旗下國泰航空(00293)扭虧為盈，集團業務持續發展，冀望未來會增加派息。

另外，太古地產(01972)行政總裁白德利表示，受到股市下跌及貿易戰等不明朗因素影響，去年下半年本港零售出現放緩跡象，預計放緩會持續至今年，但內地零售增長不錯，相信今年內地市道仍會有較好表現。

他續稱，香港寫字樓物業供應有限，雖然需求有所放緩，但長遠來說需求會非常強勁。對於大灣區發展，他指出，集團會研究適合的地點，但是並非容易的事，目前太古地產已在深圳開立辦公室，研究大灣區的發展。