香港財經

證監會表示，對摩根士丹利亞洲有限公司(摩根士丹利)作出譴責，並處以罰款2.24億元，原因是摩根士丹利在擔任天合化工在2014年的上市申請的聯席保薦人時，沒有履行其應盡的責任。

經證監會的調查後，摩根士丹利沒有遵從《操守準則》第17.6段內有關盡職審查會見的具體指引。包括缺失包括：讓天合化工介入盡職審查訪談；沒有處理訪談中出現的預警跡象；以及訪談問題模糊不清。

證監會指出，決定上述處分時，已考慮到摩根士丹利作為保薦人，過往並無遭受紀律處分的紀錄等因素。