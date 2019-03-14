訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:23 港股直擊 香港財經

中銀航租:波音停飛對公司財務影響小

中銀航空租賃(02588)昨日公布業績，透露截至去年底，公司自有5架波音737 MAX系列飛機，並已訂購額外90架。

該公司行政總裁Robert Martin接受外電訪問時表示，預計波音737 Max飛機停飛對公司的財務狀況影響很小。

Robert Martin指出，因波音737 Max飛機停飛，公司客戶可用其他機型替代，如波音737-700和737-800飛機。

他又稱，若航空公司擁有波音及空巴飛機，則可多採用A320neo和A320ceo作為替代機型。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。