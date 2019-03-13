香港財經

花旗香港零售銀行業務主管李貴莊表示，零售銀行業務收入於去年升12%，今年目標要有高單位數增長。

回顧2018年，花旗零售銀行各項業務如投資產品、新造按揭及存款等均見雙位數增長，近月樓價有所調整，加上利率上升令置業意欲受壓，李貴莊仍預期，今年花旗香港新造按揭業務可見按年升幅，她亦特別提到，該行研究調查顯示，有約80%的高端客戶有意協助子女置業，相信會有一定動力。

至於年內港息走勢，李貴莊稱，美國經濟數據有望在第二季度回穩，今年6月或9月有機會再見到聯儲局加息，香港在下半年有機會再上調最優惠利率(P)，普遍銀行預期會加0.125厘。

除產品之外，李貴莊亦稱，未來會繼續發展數碼化業務，她預告稱，數周內零售銀行會有新的應用程式介面(API)開放，3至4月期間亦會推出遙距開戶服務，初期會先開存款戶口，希望累積經驗後，年內可推廣至投資戶口。

過去兩年，花旗高端客戶人數複合增長率為16%，管理資產值則增17%，中高端客戶期內複合增長率則為18%，管理資產值增17%。

另外，花旗香港與歌手楊千嬅繼續合作，推廣高端客戶業務，楊千嬅亦表示，已在花旗購買子女教育基金，另亦有投資產品，冀滾存累積資金開設長者及兒童服務中心。