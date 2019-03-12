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今日 19:01 香港財經

國泰料5月獲頒新鮮貨物運輸認證

國泰航空(00293)全資附屬國泰航空服務(CPSL)，成為首批取得國際航空運輸協會(IATA)處理新鮮貨物認證(CEIV Fresh)的公司。國泰預計，會於今年5月成為全球首家獲頒CEIV Fresh認證的航空公司。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，衷心祝賀國泰空運貨站，國泰航空亦將於短期內獲取IATA CEIV認證。

林紹波稱，透過不同持份者通力合作，可確保新鮮貨物在機場轉運期間得到妥善處理，亦同時推動香港成為處理新鮮貨物的重要國際空貨運樞紐。

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