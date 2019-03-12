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今日 17:43 香港財經

機管局料貨運量受貿戰影響只屬短暫

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因應中美貿戰等因素，國際航空運輸協會昨日表示，將全球航空貨運增長預測由3.7%調低至2%。機管局行政總裁林天福證實，香港國際機場的貨運量在過去幾個月下跌，但他認為只屬短暫，有信心中美談判會達成協議。

林天福續稱，因應電子商貿發展，「買家唔再經中介買嘢，佢哋着重時間快多過運輸成本。」故空運的重要性愈來愈高，且香港機場擁有多元化市場，內地和美國佔的分額不足三成，除非是全球性經濟倒退，否則今年全年貨運都會有正增長。

機管局數據顯示，香港機場2018年貨運總量為510萬噸。

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