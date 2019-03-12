香港財經

港交所(00388)最新的3年戰略計劃冀吸引更多亞太企業來港掛牌，並希望為當地券商實施「遙距參與者」安排，容許海外券商不必在香港持牌，仍可為其本國客戶買賣在港上市的股份，但安排需要經監管機構批准。

證監會主席雷添良支持港交所發展，若有更多國際企業來港掛牌，可令香港市場更多元化。他亦知道「遙距參與者」安排令市場和業界有意見，待適當時候會研究處理。

此外，繼滬深港通實施「投資者識別制度」(俗稱實名制)後，證監會早前指擬在港股市場全面實施實名制。雷添良今午表示，希望在第二、第三季推出市場諮詢。