香港財經

港區全國人大代表兼證監會主席雷添良表示，昨日(周一)趁全國人大代表休息日，已與中證監新任主席易會滿見面，雙方有就優化互聯互通交流，有共識要磋商，議題包括ETF通或互掛、優化基金互認、「債券通」開放南向交易等，但細節要留待雙方部門跟進。

至於外資持有A股的上限會否取消或放寬，雷添良表示，昨日「沒有談這樣細節」。

港交所(00388)昨日宣布獲MSCI授權發行A股期貨，推出時間取決於監管機構批准。雷添良稱，與中證監的會面並無特別討論A股期貨，他引述中證監副主席閻慶民接受訪問時指，發行A股期貨對中港市場均有利。雷添良亦認為是正面發展，對港交所發行的產品會研究，並會按現有機制審批及溝通。

雷添表又稱，審批A股期貨時，相信內地要視乎情況審批，例如要考慮是否需要撤銷某些限制，以及考慮推出時的市況等。

他表示，與中證監有共識，要繼續推動中國金融改革及開放市場，內地對此有高期望，冀穩定推進各項措施，隨着互聯互通深化，兩地證監會聯合打擊金融欺詐、操縱市場的目標高度一致，亦是重點工作。

雷添良於今屆全國人大代表大會的提案，則以《加強兩地金融市場合作，共同支持綠色金融》為題，綠色金融已成國家戰略，但由於內地機制與國際有異，香港可作為中國與國際之間的橋樑，而兩地證監會亦應加強聯繫，在上市公司及ESG準則、綠色金融評估標準、產品研究及分析，理念培訓等方面深化，配合大灣區發展和機遇。