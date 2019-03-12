香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升四日，報1.43429厘，創1月9日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.59339厘；1星期拆息回落至0.75429厘；兩周拆息升至0.95107厘；3個月拆息回落至1.66464厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.92143厘；1年期拆息回落至2.31厘。

港滙仍然在7.85的弱方兌換保證徘徊，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8498。