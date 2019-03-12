國際財經 香港財經 中國財經

白宮:未定特習會時間

報道稱中國憂慮美國總統特朗普是不可信賴貿易談判對手，白宮發言人對此給予反駁；又表示兩國仍在磋商貿協，未定「特習會」日期。

蘋果本月25日擬推流媒體電視和新聞訂閱

蘋果公司據報宣布於3月25日舉行記者會，屆時將推出流媒體電視和新聞訂閱服務。

文翠珊與容克通話 尋求歐盟就脫歐讓步

英國首相文翠珊將按計劃，於周二就脫歐協議舉行投票，據報可能降低投票級別。她亦與歐盟委員會主席容克通電話，推動脫歐談判。英鎊兌美元滙價飆逾1%。

波音瀉蘋果飆 道指跌後高收200點

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機前天失事，波音早段股價暴瀉13.5%，收市仍跌5.3%，拖累道指曾急瀉242點，但收市倒升200點或0.79%，因受惠美國1月零售銷售反彈；標指收升1.47%，科技板塊上揚2.1%；納指漲2.02%，蘋果飆3.4%，亞馬遜抽高3.0%；費城半導體指數收漲2.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月零售銷售按月升0.2%，勝預期；扣除汽車和汽油後升1.2%，高於預期。

￭ 美滙指數尾段報97.18，反覆回落0.18%。

￭ 紐約4月期金跌8.2美元或0.6%，收報每盎斯1291.1，盤中高見1299.3。

￭ 布蘭特期油與紐約期油收市都升1.3%。

￭ 德銀與德商銀洽談合併，德股漲0.75%，英升0.37%，法股彈0.66%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7324元，較上周五紐約尾盤跌20點子。

美團全年蝕1155億人幣 平台交易升44%

美團(03690)全年虧損1154.77億元人民幣，較去年同期虧損189.16億人民幣大幅增加，主要受可轉換可贖回優先股的公允價值變動錄得1046.06億人民幣虧損影響。期內收入652.27億人民幣，按年增92.25%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28663點，較昨日恒指收市高水160點。

￭ ADR港股比例指數報28640點，較香港收市高136點。

￭ 同仁堂(03613)全年盈利按年增18.52%，末期息23仙。

￭ 當代置業(01107)全年盈利按年跌25.67%；末期息1.98港仙。

￭ 亞太資源(01104)2供1股，供股價1.1元，集資淨額4.38億元。

￭ 鐵鈦(00893)預期全年稅前虧損不多於4.6億人民幣。

￭ 重慶機電(02722)預期全年股東應佔溢利按年增約35%至40%。

￭ 新東方在線將於4月在本港上市。

￭ 恒地(00012)紅磡啟岸加推第4張價單，涉92伙，折實平均呎價約22107元，較首張價單高逾10%。