訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:37 香港財經 港股直擊

張華峰冀3個月內正式實行A股指數期貨

放大圖片

港交所(00388)今日宣布，已獲MSCI授權發行A股期貨。立法會議員(金融服務界)張華峰表示，對香港是大喜訊，期望帶動其他衍生產品市場。他相信程序會與滬深港通類似，宣布後一段時間再開通，按以往經驗，他希望三個月內可以正式實行，他稱，現時市場發展競爭大，「既然宣布了，希望把握時間」。

現時國際投資者主要對沖A股的工具是於新加坡上市，俗稱「黑期」的富時A50指數期貨。張華峰指出，香港發行A股期貨時，相信會覆蓋逾400家A股，成交量肯定會大於新加坡，而內地市場波動較香港更大，波幅料會吸引更多投資者。

深股大族激光因為觸及外資持股上限28%，經深股通渠道暫停買入，被MSCI剔出指數。張華峰相信，待今年MSCI增加A股權重後，可投資的A股增加到逾400家，可以自然分散外資投資額，令28%外資持股上限不易被觸碰。

張華峰指出，A股期貨較為複雜，內地對衍生品本身認識不多，恐未能掌握風險，散戶亦佔多數，故希望詳細訂出規則，防範風險和保障投資者，亦要視乎外資投入程序。他亦希望可與中證監、香港證監及港交所開會商討A股期貨事宜。

張華峰又希望，做好A股期貨後，可進一步發展債券期貨市場。被問到「債券通」開通南向交易的進展，張華峰表示今日與政協副主席陳元會面討論「債券通」，對方表示很重視債券市場，因為可令香港的人民幣資金池壯大，亦令其他持有人民幣的國家有出路，購買香港的人民幣債券，對大灣區及「一帶一路」有重要意義。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。