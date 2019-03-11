香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿1.4厘水平，報1.41464厘，再度創下1月10日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息升至0.69534厘；1星期拆息回升至0.78429厘；兩周拆息上揚至0.93214厘；3個月拆息升至1.67179厘。

長息方面，半年期拆息升至1.92245厘；1年期拆息則上揚至2.31214厘。

港滙仍在7.85的弱方兌換水平附近徘徊，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8497。