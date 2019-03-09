香港財經

《財政預算案》中提到2019/20年度若扣除回撥房屋儲備金，將有輕微財赤，中長期公共開支比例，則增至佔經濟生產總值22%。

財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，明白有市民因未能直接受惠《財政預算案》感到不高興，但重申今年庫房盈餘較去年減少，盈餘仍有500多億元，主要因為颱風山竹和港鐵沙中線出現的問題，令部分工程延後，強調政府要審慎平衡派糖力度和財政延續性。

陳茂波指出，每年的財政安排原則是「應使得使」，以回應社會訴求及投資未來，不要斤斤計較有赤字或盈餘，只要中長期開支收入保持大致平衡便可以。

另外，有聲音提出設立租金津貼，陳茂波表示，已就建議多次與運輸及房屋局商討，但由於現在住宅單位空置率低，擔心設租金津貼會令租金水漲船高，最終只會「益了業主」，因此政府傾向做好過渡房屋，協助有住屋需要的市民。

對於有意見關注中期公共開支比例增加，陳茂波指出，《基本法》沒有硬性指標規定公共開支佔GDP的比例，兩成比例是約定俗成而非指令，過去10年政府收入都佔GDP的21%或以上，目前開支水平屬政府能力可以負擔。

他又稱，理解社會上有要求派錢的聲音，但現階段不會像去年般推出「關愛共享計劃」，因目前已有在職家庭津貼和鼓勵就業交通津貼，其覆蓋面與過去的N無人士計劃相若，已填補相當大的缺位。