今日 07:05
香港財經
港元滙價觸發7.85弱方兌換保證，香港金管局在市場買入15.07億港元，以捍衛匯率機制，為去年8月以來首次再入市承接港元。
本港銀行體系下周二的戶口結餘降至約748億港元。
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