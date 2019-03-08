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十三屆全國人大二次會議審議《外商投資法》草案。多名港區人大代表表示，除負面清單外，法案對內外資的管理辦法完全一樣，外資未來在內地投資將享受和本國企業相同的「國民待遇」，將有助吸引外資。

全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠認為，以前的「外資三法」對於市場的准入及外商在華投資所享受的待遇未作過多明確，對不能強迫技術轉移等諸多主觀性因素也有不同表述。《外商投資法》則建立起法律框架，若此前有外資對在內地投資有疑問，現在完全可以從法案中看到，中國對內外資的保障是沒有區別的。

她指出，《外商投資法》若獲得順利通過，將對外資具有莫大吸引力，除負面清單中不能做的事項，外資在內地投資所獲得的待遇將與本國企業一樣，她形容為「國民待遇」。

港區人大代表、香港工聯會會長吳秋北認為，法案的提出是為了進一步強化、規劃營商環境，讓內外資在同等條件、同樣水平下形成公平競爭，對未來吸引外資推動國家經濟發展有重要作用。

港區全國人大代表、中國和平統一促進會香港總會執行會長陳亨利認為，法案中對內外資的管理辦法是完全一樣，唯一的不同就是負面清單，法案有助保護外資合法權益，打造健康的營商環境，對推進外商來華投資有利。

他又指，這對香港商界來說也是一件好事，香港的負面清單比較短，且有一定機制可討論如何將負面清單進一步減短，即使有香港的企業在負面清單上，仍可以向有關部門申訴，顯示出中央政府對香港非常支持。