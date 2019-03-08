港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.35厘，再創1月10日後新高。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.59196厘；1星期拆息回落至0.71607厘；兩星期拆息下滑至0.83464厘；3個月拆息則走高至1.61786厘。
長息方面，半年期拆息上揚至1.91513厘；1年期拆息則升至2.30964厘。
港滙仍在7.85的弱方兌換保證附近徘徊，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8499。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.35厘，再創1月10日後新高。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.59196厘；1星期拆息回落至0.71607厘；兩星期拆息下滑至0.83464厘；3個月拆息則走高至1.61786厘。
長息方面，半年期拆息上揚至1.91513厘；1年期拆息則升至2.30964厘。
港滙仍在7.85的弱方兌換保證附近徘徊，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8499。
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