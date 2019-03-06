香港財經

政府已委任馬雪征出任港交所(00388)董事會成員，並再度委任馮婉眉、席伯倫和姚建華為董事會成員，任期約兩年。

財政司司長陳茂波表示，上述4人均在金融服務界、商界，以至公共服務方面具備豐富經驗，備受尊重。其中，馬雪征在企業融資、私募基金和內地業務方面擁有豐富經驗，將有助港交所加深與內地合作及推廣香港作為首選集資中心的策略。

陳茂波相信，所有董事將通力合作，進一步發展香港的集資和風險管理平台，維護大眾整體的最佳利益。

另外，梁高美懿在港交所董事會的任期將於股東周年大會完結後屆滿。