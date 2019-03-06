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今日 17:19 香港財經

羅家駿陳錦榮任證監會非執董

政府公布，財政司司長陳茂波根據行政長官轉授的權力，委任羅家駿及陳錦榮出任證監會非執行董事。羅家駿的兩年任期由4月24日開始，陳錦榮的兩年任期由5月26日開始。

此外，馬雪征作為證監會非執行董事的任期於4月23日完結，區嘯翔的任期則於5月25日完結。羅家駿為宜利科技董事，陳錦榮為香港立信德豪會計師事務所審計部董事總經理。

陳茂波表示，羅家駿及陳錦榮分別在機構管治及金融服務領域擁有豐富專業知識和經驗，有信心他們將為證監會的工作作出寶貴貢獻。

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