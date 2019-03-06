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萊坊發表《財富報告》指出，在2018年，亞洲成為全球超級富豪人數第三高的地區，其中，日本佔最多，有18534名超級富豪，其次是中國內地、新加坡及香港，分別擁有9953名、3598名及3010名超級富豪。

報告預計在2018至2023年的5年間，全球超級富豪人數將進一步上升22%至25萬人，當中預計亞洲超級富豪人數增長幅度為全球第三，其中又以印度增幅最快，預計達39%，菲律賓及中國內地則分別以38%及35%緊隨其後。

萊坊亞太區研究主管Nicholas Holt表示，中美貿易緊張、中國經濟放緩和英國脫歐的不穩定性，壓制未來12個月區內的投資情緒，若情況惡化有可能進一步影響市場，但相信亞洲仍是世界經濟增長的關鍵。

報告亦指出，香港在最受富豪歡迎的城市中排名第三，而吸引跨境和本地私人資本投資方面，亦是全球排名第三。

同時，香港豪宅樓價連續第7年成為全球第二高，預計香港今年豪宅樓價最大跌幅為10%，而超級豪宅樓價則預計下跌最多5%。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，儘管樓市降溫措施持續，但香港超級豪宅供應緊張，超級豪宅樓價愈來愈高，升幅已超越一般住宅。在2018年至2023年間香港超級富豪人數將進一步增加，支持本港大額成交量上升。