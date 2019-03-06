港股直擊 香港財經

證監會最快今年就港股全面實施實名制諮詢市場，金利豐(01031)行政總裁朱李月華表示，有部分客戶對此不太喜歡，但她相信實名制是大勢所趨，而且現在應證監要求，券商已須報告客戶資料，故操作難度不大。

然而她反問實名制是否有需要，例如透過基金投資的話，實名制滙報到哪一層投資者仍未清楚，籲慎重考慮及界定滙報界線。

證監會調整孖展借貸比率，以免券商過度借貸帶來流動性風險。朱李月華表示有同業感憂慮，認為建議頗「辣」，但她理解因為去年市況波動，驅使證監會收緊監管。她建議證監會考慮整體市場，不要「鎖得太多」，而同行亦不應借得太大，亦應補充資本金。

上海將設科創板，朱李月華表示中港市場不同，香港可吸引基金、外資投資，籲中港監管機構及交易所多溝通。

提到數次憲報公告中提到金利豐客戶賬戶被禁制，朱李月華稱已向證監會反映，事關憲報只提及券商名稱，而隱去客戶及公司名字，對券商不太公平。她又不點名有報道針對金利豐，「例如上次有間公司幾年前集資38億元(被實施禁制令)，寫到好像是金利豐做的，我在此表達極度不滿。」

她稱證監亦已承諾其新聞公告會強調券商本身並非調查對象。

她指出，即使客戶賬戶被凍結，若該客戶仍有未償還孖展，券商仍有權沽貨補倉。