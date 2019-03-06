香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，結束五連升，但仍企穩1.3厘以上，報1.33107厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.6275厘；1星期拆息報0.78607厘；兩星期拆息下滑至0.88643厘；3個月拆息則微升至1.6175厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.915厘；1年期拆息則維持於2.31厘。

港滙持續弱勢，更一度觸及7.85的弱方兌換保證，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8498。