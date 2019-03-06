港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，結束五連升，但仍企穩1.3厘以上，報1.33107厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.6275厘；1星期拆息報0.78607厘；兩星期拆息下滑至0.88643厘；3個月拆息則微升至1.6175厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.915厘；1年期拆息則維持於2.31厘。
港滙持續弱勢，更一度觸及7.85的弱方兌換保證，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8498。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，結束五連升，但仍企穩1.3厘以上，報1.33107厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.6275厘；1星期拆息報0.78607厘；兩星期拆息下滑至0.88643厘；3個月拆息則微升至1.6175厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.915厘；1年期拆息則維持於2.31厘。
港滙持續弱勢，更一度觸及7.85的弱方兌換保證，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8498。
|下一篇：
|【兩會】田北辰引述韓正:發公函表明零容忍港獨
|上一篇：
|恒指曾升161點 手機5G股造好