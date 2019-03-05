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今日 18:27 港股直擊 香港財經

九置:今年零售市況不如去年樂觀

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九龍倉置業(01997)旗下海港城去年零售銷售額增長23.6%，至373億元新高，主席兼常務董事吳天海強調，海港城日均零售額逾億元，今年1月仍延續增長趨勢，比預期稍好，但其後11個月仍難以預測。零售市況要視大環境，包括中美局勢、幣值波動及經濟表現各方面，暫定預算保守。

他續指出，海港城今年1月零售額按年增長逾10%，但去年1月較2017年同期增逾30%，而去年初整體市道樂觀，全年卻打和平手，趨勢明顯，因此對今年市況不如去年樂觀。

副主席兼執行董事李玉芳表示，商場續租租金調整視租戶成績及其行業近期發展幾方面作決定，底租其次，若商戶做到生意，則屬雙贏；租金分成(turnover rent)佔12%。她稱，「不想(與商戶)共渡時艱，想共享繁榮，」每年約三分一租戶到期，續租租金上調逾10%，整體租金才會有單位數增長。

海港城港威豪庭聽濤閣改建作寫字樓，涉36萬平方呎樓面，預計今年7月竣工。李玉芳透露，已有數個客戶在洽租，包括有客戶租用7層樓面，租金水平不俗，將於9月交付，加上有數個月免租期，要2020年才體現實質增長。

被問及會否入標高鐵西九站上蓋商業地皮，吳天海笑稱：「兵不厭詐，截咗標話畀你聽。」

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