香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍上揚，其中與樓按相關的1個月HIBOR撲向1.3厘水平，報1.28571厘，創下自1月22日以來新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息升至0.77821厘；1星期拆息回升至0.86464厘；兩周拆息上揚至0.82607厘；3個月拆息則回升至1.60501厘。

長息方面，半年期拆息輕微下跌至1.91618厘；1年期拆息則升至2.31143厘。

港滙方面，截至上午11時30分，港元兌美元報7.8492，仍然在7.85的弱方兌換保證附近徘徊。