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內地媒體報道，全國人大代表及人民銀行金融穩定局局長王景武，在兩會人大代表團回答提問時表示，人行落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的具體政策，已經徵求各部門意見，並完成了會簽，預計很快出台。
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【兩會】盧偉國不認為港澳政協角色遭淡化
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【兩會】郭炳聯倡粵港澳設市場主導與政府引導協調機制
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【兩會】肖鋼:未來創業板試點註冊制大勢所趨
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【兩會】人行滬總部:關注動產擔保 助小微企融資
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【兩會】深交所:創業板科創板合理競爭屬好事
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張建宗:大灣區發展綱要豐富一國兩制實踐內涵
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