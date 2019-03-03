香港財經

積金局主席黃友嘉在網誌表示，受惠股市向好，強積金在今年1月單月計錄得5%增長，強積金總資產重回8500億元的水平，當中2270億元屬投資回報。

黃友嘉指，去年市況波動，強積金亦受影響，自制度實施以來的年率化回報，由2017年12月的4.8%下降至2018年12月的3.2%，即使如此仍高於同期1.8%的通脹率。他想給大家的「貼士」是，成員切忌嘗試捕捉市場升跌，短期內頻密轉換基金並非最好的做法。

他說，積金局不鼓勵計劃成員作短線投機，因為強積金是一項動輒長達三十、四十年的長線投資，橫跨多個經濟周期，計劃成員須因應自己的投資目標及風險承受能力，按個人的退休需要，為自己的退休儲蓄及早作部署。

黃友嘉稱，未必每個人都有足夠的投資知識或對市況有充分掌握，而懂得作出合適的投資配置，事實上亦未必每個計劃成員都會有興趣打理自己的強積金。因此，積金局於2017年推出預設投資策略，為這類成員提供一個適合作長線退休投資的方案，同時設有0.95%的收費上限。他指出，積金局會於2020年4月前展開檢討，循進一步下調收費的方向推進，回應計劃成員對強積金選擇及收費的關注。

他稱，在2018年12月31日，共有約180萬個強積金賬戶投資於預設投資策略或旗下的基金，佔總數約18%，總資產值達308億元，佔強積金總資產值近4%。當中約六成賬戶持有人是主動投資於預設投資策略或旗下的基金。成員的反應尚算不錯。