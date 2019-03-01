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外圍金價跌穿1300美元 單周降幅半年最大

資金流向較高風險的股市，加上美滙偏強，紐約期金下滑16.9美元或1.3%，收報每盎斯1299.2美元，穿1300水平，創一個半月低；本周累計跌2.5%，是半年最大單周跌幅。

加拿大批准引渡孟晚舟到美國

加拿大政府批准引渡華為副董事長孟晚舟到美國，卑詩省法院安排孟晚舟下星期三出席法院聽證。另外，華為案3月14日在美國紐約法院首度審理。

Lyft提交美國IPO申請 搶先Uber

召車軟件公司Lyft提交美國IPO申請，尋求在納斯特上市，集資金額1億美元。招股書披露，去年經營虧損9.11億美元。

上交所科創板開閘 紅籌企業可申請上市

內地科創板規則正式落地。中證監和上交所發布和實施「科創板並試點註冊制」的配套規則，並明確紅籌企業上市標準。

美製造業放緩 道指回順收漲110點

中國製造業數據理想，道指早段曾飆227點，其後數據顯示美國製造業增長是兩年來最慢，道指一度倒跌1點，最終在油股和科技股支撐下，高收110點或0.43%，標指和納指分別漲0.69%和0.83%。雪佛龍高收2%；亞馬遜與Alphabet都抽高1.9%，蘋果上揚1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月ISM製造業指數報54.2，低於預期和上月數值。密歇根州大學消費者情緒指數終值93.8，低於預期和初值。去年12月個人消費支出(PCE)降0.5%，預期降0.3%，核心PCE價格指數按年增1.9%。

￭ 亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克：維持儲局今年加息一次預期不變。

￭ 紐約期油挫2.5%，每桶收報55.8美元；布蘭特期油跌1.9%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7140元，較周四紐約尾盤跌109點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28663點，較昨日恒指收市低水149點。

￭ ADR港股比例指數報28716點，較恒指香港收市低96點。

￭ 國美(00493)預料全年虧損42億至49億元人民幣。

￭ 秦發(00866)預期全年盈利降至不低於15億元人民幣。

￭ 京信通信(02342)預期全年盈虧損。

￭ 騰訊(00700)據報在深圳成立企業管理公司，馬化騰持股80%，擔任總經理職務。

￭ 亞洲物流地產開發商ESR Cayman擬在本港主板上市。

￭ 領展(00823)4月1日起調高轄下停車場租金，私家車車位平均加幅約12.7%。