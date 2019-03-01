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今日 12:49 香港財經

星展冀大灣區收入5年內倍增

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星展香港行政總裁龐華毅表示，計劃未來5年，將來自粵港澳大灣區的收入倍增。

龐華毅表示，根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，星展香港未來有很大機會加快在區內的增長。他透露，該行正在大幅加快在香港及內地招聘人手，包括資金管理、財資業務及資本市場部門，但拒絕透露具體數目，以及目前來自大灣區的收入。

恒基地產(00012)執行董事黃浩明指出，過去香港為內地改革開放提供不少資金和技術，相信未來本港的科技與金融優勢，能繼續為內地提供專業服務，配合大灣區發展。

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