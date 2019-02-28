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港滙觸及7.85弱方水平 金管局未入市接港元

港元兌美元滙價今早6時一度觸及7.85弱方兌換保證水平，暫時未見金管局入市承接港元沽盤。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28655點，較昨日恒指收市高水22點。

￭ ADR港股比例指數報28613點，較香港低20點。

￭ 融創(01918)預期全年盈利按年增超過45%。

￭ 通天酒業(00389)預期全年虧轉盈。

￭ 伯明翰體育(02309)中期虧損1.69億元，不派息。擬2供1股，淨集2.95億元。

￭ 恒大(03333)主席許家印據報主持啟動營銷計劃，除受備案價影響的項目，所有在售項目住宅可有9折優惠，商舖8折優惠。

￭ 港政公布2019/20財年賣地計劃，推出15幅住宅地皮連同其他項目，潛在供應約15540個單位，高於下年度經調整公私營單位比例後的1.35萬個供應目標，但較本年度的1.8萬個少。

MSCI擴大A股權重至20%

MSCI明晟宣布，將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%；市場預料將有605億美元（約4750億港元）海外資金，在今年分批流入A股。

努欽:中美更接近達成貿協 仍有大量工作要做

美國財長努欽稱，白宮更接近和中國達成貿易協議，但仍有大量工作待做，美國要求北京作出結構改革承諾。

北韓澄清有作讓步 爭取美國局部解除制裁

美國總統特朗普與北韓領袖金正恩在越南的談判破裂，稱解除制裁問題是破局原因。但北韓外務相李勇浩的講法有異，表示平壤政府並無要求美方解除所有制裁，只要求撤除部分制裁，並且有向美方作讓步，但遭美國拒絕。

特金會破局 道指收市回落69點

美國第四季GDP增長按季降至2.6%，勝預期，放緩程度未如預期嚴重，道指初段曾升44點，但美朝談判破裂，特朗普又警告中美貿易談判都可能破局，道指尾段最多下滑88點，收市仍跌69點或0.27%；標指回落0.28%，納指挫0.29%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國聯儲局副主席克拉里達：局方利率調整時有耐心，決策視乎經濟數據，通脹預期穩定。

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數增8000人，表現遜估計。芝加哥PMI指數2月升至64.7，逾一年高。

￭ 美滙指數尾段升0.09%，報96.19。美元兌歐羅跌0.05%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1316.1美元，跌0.4%。

￭ 紐約期油每桶收報57.22美元，反覆升0.5%；布蘭特期油跌0.5%。

￭ J.C. Penney第4季淨賺7500萬美元，每股盈利勝預期。

￭ 英股收市跌0.46%；德股上揚0.25%；法股升0.29%。

￭ 京東全年淨虧損25億元人民幣。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7031元，較周三紐約尾盤跌212點子。不過，MSCI上調A股權重後，人民幣急轉上漲，截至今早6時35分，報6.6957元，倒升77點子或0.11%。