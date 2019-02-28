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今日 19:00 香港財經

團結基金:較易規劃私樓熟地買少見少

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，最新公布的賣地計劃表可見，面積較大、較易規劃的私樓熟地地皮已買少見少。主要來自啟德區的大型地皮乃是過往滾存的用地，及有一幅新加入的安達臣道大型用地。

葉文祺稱，由於可供出售的官地及鐵路土地供應減少，土地供應會更側重於私人發展商的重建或補地價項目，但上述項目相較政府主導的土地供應而言，在落成期更難以預測。

此外，15地皮中有5幅仍未完成改劃程序，例如壽臣山南風道及旺角兩塊用地，未必能按時供應市場。相信未來5年會出現「餓地」的情況。

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