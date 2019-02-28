訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:02 香港財經

外滙基金總資產上月增1222億

放大圖片

金管局公布，截至1月底，外滙基金總資產4.18萬億元，按月增加1222億元，其中外幣資產增加1396億元，港元資產則減少174億元。

外幣資產增加，主要是因為已購入但未結算的證券增加、外幣投資組合的估值收益及發行負債證明書。港元資產減少，因獲認購而未交收的外滙基金票據及債券減少，但有關減幅因財政儲備的新增存款而被部分抵消。

貨幣發行局賬目顯示，1月底的貨幣基礎1.66萬億元，按月增加232億元，增幅1.4%。貨幣基礎增加，主要是由於負債證明書總額上升，反映農曆新年前後對紙幣的季節性需求。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。