香港財經

金管局公布，截至1月底，外滙基金總資產4.18萬億元，按月增加1222億元，其中外幣資產增加1396億元，港元資產則減少174億元。

外幣資產增加，主要是因為已購入但未結算的證券增加、外幣投資組合的估值收益及發行負債證明書。港元資產減少，因獲認購而未交收的外滙基金票據及債券減少，但有關減幅因財政儲備的新增存款而被部分抵消。

貨幣發行局賬目顯示，1月底的貨幣基礎1.66萬億元，按月增加232億元，增幅1.4%。貨幣基礎增加，主要是由於負債證明書總額上升，反映農曆新年前後對紙幣的季節性需求。