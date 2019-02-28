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今日 14:18 香港財經 港股直擊

李小加:港交所需新科技助新發展

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港交所(00388)行政總裁李小加在戰略規劃2019至2021記者會上指，港交所需要新科技協助未來的新發展，現時其創新實驗室投資了不少企業，但強調不是為了回報，「不是為了做VC(創投基金)」，主要希望通過科技企業擁有的核心技術解決交易所現有的問題。

至於前海聯合交易中心(QME)方面，李小加稱，QME生不逢時，成立時內地商品市場大風大浪，故此「中間有2年時間處於半靜待狀態。」

他指出，將繼續爭取「商品通」，但現時處「單相思」的情況，不能急進，笑言，「我們(港交所)很可愛，終有一天會被愛。」

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