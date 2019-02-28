香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波出席立法會財務委員會，民建聯梁志祥提出，政府去年決定派發4000元的措施能令社會及經濟氣氛更好，認為每人派2000元不會帶來太大財政赤字。

陳茂波回應稱，上年度財政盈餘有1400億元，但今年度只有500多億元，考慮到目前經濟形勢，政府已經將七成多盈餘分發給不同群組。假如全民派發現金，不符合政府的理財新哲學，政府期望將盈餘派發給納稅人和有需要人士等，希望盡量做到平衡。

他又承認，關愛共享派錢計劃的行政程序，不太令人滿意，當局會做好工作，再作檢討。

金融界立法會議員陳振英關注，如果多項不明朗因素一併出現，本港可能出現結構性財赤，假如屆時本港沒有盈餘，政府會怎樣做。陳茂波回應指，每年分配盈餘的方法，會考慮到經濟環境，暫時不適宜一刀切說明，假如經濟不好及沒有盈餘，政府可以做什麼或不做什麼，需視乎屆時經濟環境的需要。

工聯會郭偉強指出，政府將長者綜援的合資格年齡，由60歲收緊至65歲後，向60至64歲健全人士補回「就業支援補助金」，但就不能再受惠於綜援「出雙糧」的措施，認為是不近人情。財經事務及庫務局常任秘書長劉焱稱，綜援「出雙糧」一直都是以標準金額作為基礎，政府必須政策先行，才考慮資源配置。