香港財經

港交所(00388)行政總裁李小加發表網誌，為剛發布的《戰略規劃2019-2021》解畫。他指出，將採取一系列措施改善市場微結構，務求令香港市場更具全球競爭力、成本更低、參與更容易，重點包括優化IPO制度安排，並爭取引入海外遙距參與者。

李小加指出，新的戰略規劃主要聚焦立足中國、連接全球和擁抱科技三大主題，與之前的三份戰略規劃是一脈相承、環環相扣的。簡單來說，戰略規劃總是圍繞錢(資金)、貨(產品)、場(功能)這三個核心元素來制定的，要通過不斷完善「場」的功能，來服務好「錢」和「貨」。

李小加稱，目前香港的「貨」雖然已經很豐富，但仍然以內地和香港的「貨」為主。隨着亞太地區經濟發展、財富與管理資產規模不斷增長，香港應該把握這一機遇，只要能夠提供足夠豐富的「貨」，就能吸引更多國際的錢。

在改善市場微結構方面，李小加指出，港交所首先在2018年上市制度改革的基礎上，進一步優化首次公開招股制度安排，包括簡化首次公開招股程序、縮短首次公開招股結算周期(T+5)等；其次，為了吸引亞太區大型企業來港上市，將與相關監管機構一同研究實施遙距參與者的安排，讓亞太區的券商毋須成為香港持牌中介即可向當地投資者提供香港市場的交易服務。

李小加強調，港交所將進一步優化上市機制，鼓勵更多新經濟公司來港上市；持續優化和擴容滬深港通和債券通；推出更多衍生產品助力人民幣國際化；大力發展前海聯合交易中心，形成真實有效的中國現「貨」價格基準，服務實體經濟。