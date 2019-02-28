時事脈搏 香港財經

《財政預算案》建議以200億元購買60個物業給予社福機構提供服務，議會陣線范國威質疑屬於利益輸送，他批評政府多年前將房署物業售予領展，現時以天價買人流低的「死場」，每個物業平均開支多達3億元。陳茂波指范國威顛倒是非，混淆視聽，強調日後再來到立法會解釋買物業的標準。

實政圓桌的田北辰關注預算案增撥資源，加強社區保姆的訓練及提高服務獎勵金，質疑目前1800名社區保姆未能回應1.3萬個申請的需求。陳茂波認同，在這個政策要大力去做，會資源上全力配合。