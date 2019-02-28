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今日 10:02 香港財經 時事脈搏

【預算案】陳茂波:減紓困措施 市民不快可理解

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財政司司長陳茂波表示，今次《財政預算案》由於紓困措施力度減低，有市民因此感到不快是可以理解。

陳茂波今早出席電台聯播節目時稱，明白有市民或會因為少了退稅而感到不開心，但整體利民紓困措施佔盈餘七成，顯示政府已放一定心力。他表示，暫時看不到有需要再發放現金資助。

他指出，今年若不是在房屋儲備金當中回撥，預算會出現赤字。他明白社會上有不同訴求，但資源有限，措施要有緩急輕重，政府若加大負擔，或令赤字更大，未必是社會願意看到，並形容像持家一樣，要視乎負擔能力「睇餸食飯」。

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