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晚上舉行《財政預算案》論壇，財政司司長陳茂波表示，政府不會「一刀切」減稅，在對經濟、人才培訓及就業等有益時，才會推出有關措施。

至於政府會否探討增加投資收入，以減少市民支付的稅項及增加開支，陳茂波表示，增加投資的前提是政府有龐大財政儲備，但財政儲備過多涉及取去社會資源，兩者存在矛盾。

陳茂波又指，政府發現未來基金在一段長時間內不需要使用，故交由金管局作長遠另類投資，回報率相對有機會較高，但政府不想盲目「貴買」，會作評估風險，除考慮是否有足夠金錢外，亦須考慮是否有合適項目。