晚上舉行《財政預算案》論壇，財政司司長陳茂波表示，政府不會「一刀切」減稅，在對經濟、人才培訓及就業等有益時，才會推出有關措施。
至於政府會否探討增加投資收入，以減少市民支付的稅項及增加開支，陳茂波表示，增加投資的前提是政府有龐大財政儲備，但財政儲備過多涉及取去社會資源，兩者存在矛盾。
陳茂波又指，政府發現未來基金在一段長時間內不需要使用，故交由金管局作長遠另類投資，回報率相對有機會較高，但政府不想盲目「貴買」，會作評估風險，除考慮是否有足夠金錢外，亦須考慮是否有合適項目。
晚上舉行《財政預算案》論壇，財政司司長陳茂波表示，政府不會「一刀切」減稅，在對經濟、人才培訓及就業等有益時，才會推出有關措施。
至於政府會否探討增加投資收入，以減少市民支付的稅項及增加開支，陳茂波表示，增加投資的前提是政府有龐大財政儲備，但財政儲備過多涉及取去社會資源，兩者存在矛盾。
陳茂波又指，政府發現未來基金在一段長時間內不需要使用，故交由金管局作長遠另類投資，回報率相對有機會較高，但政府不想盲目「貴買」，會作評估風險，除考慮是否有足夠金錢外，亦須考慮是否有合適項目。
|下一篇：
|【預算案】陳茂波指政府非盲搶樓 分數年購買
|上一篇：
|【預算案】陳茂波:社會投資追落後 增幅可負擔