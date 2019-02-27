香港財經 港股直擊

政府把部分私樓地撥作公營房屋用途，《財政預算案》也預料新財政年度私宅新供應減少39%，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆預料，今年成交量或略遜去年，但新盤推出下，相信市場繼續活躍，預料樓價走勢平穩。

主席兼董事總經理郭炳聯表示，公司每年賣樓400多億元，有需要補充土地，才能讓員工有足夠工作量；大型發展商以外，市場上仍有中小型及中資發展商參與，競爭好厲害。

雷霆表示，樓宇供應不只看一兩年，過去兩年政府積極賣地，近年落成量高，樓市暢旺。去年中開始中美貿易局勢及外圍環境不穩，本港樓市放慢「回氣」，成交量只較2017年略低小小，在現時貿易談判趨向緩和，美國聯儲局加息態度軟化，加上股市回升，對後市有支持，而經濟穩定及收入上升，市民及租客的買樓意欲強，也有不少市民想買樓保值及收租，按揭市場仍有利置業。

新地持有3100萬平方呎農地地盤，並積極更改為可發展樓面，副董事總經理黃植榮表示，政府接納土地供應專責小組的報告，確認香港整體持續發展，需要新增更多土地，由各方面努力。新地過去20年不斷在新界耕耘，會繼續視條件成熟就「有一單做一單(改劃)」，希望今年有兩三單會接近完成階段。政府成立督導委員會，增加內部協調，加快改劃流程，業界有提供很多意見，希望理順好流程，讓土地供應水到渠成。

對於郭炳江即將刑滿出獄，其兒子、執行董事郭基煇表示，郭家很期待父親回來，他想回來後參與少一些新地工作，多做慈善、教會及家族事業。

另外，郭炳聯說，歡迎郭炳湘兒子郭基俊加入新地董事局，先讓他慢慢學習及適應，之後再考慮他在新地擔當的角色，相信他極度適合做酒店業務。新地暫時無計劃與帝國集團合作，對方有自身的團隊。