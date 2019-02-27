香港財經 時事脈搏

《財政預算案》今年在醫療開支大灑公錢，經當性開支增至806億元，佔政府整體開支亦升至18.3%，當中給醫管局的經常撥款增加53億元，至688億元，較本年度升逾8%。預算案亦額外提供預留7億元資助，供醫管局改善前線醫護人員的待遇以挽留人手。

政府消息人士指大部分資助會用作增加醫護人員的薪金津貼，當中包括增加當值津貼55%、特別酬金計劃則會增20%，有關措施將會盡快落實；又會分階段上調支援職位如文員及病房助理等人員的薪酬，首階段將會在今年4月落實，第二階段亦會於今年內落實。

基層醫療方面，位於葵青區的全港首個地區康健中心於今年正式投入服務，政府將預留超過1.5億元為營運經費。政府消息人士指除了於葵青區外，亦已於其他區覓得用地興建地區康健中心，選址包括深水埗區石硤尾公屋第6期重建地段、油尖旺區前旺角街市、灣仔區加路連山路前機電署及大埔區安邦路前游泳池。

另外，為配合《施政報告》宣布推行全面基因組計劃，將撥款12億元成立香港基因組中心。政府消息人士稱，中心將會由政府全資擁有，會與不同醫院和大學研究團隊合作提供全面基因組測序，所有個案會由醫生轉介，主要為有機會患上罕見病和遺傳性癌症的高風險人士，不設年齡上限。