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今日 18:18 香港財經 時事脈搏

【預算案】銀行學會:培訓金融人才利行業多元化

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新一份《財政預算案》將加強培育金融服務業領袖人才和推動跨界別的應用研究，香港銀行學會對此予以積極支持。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，隨着本地銀行及金融業積極參與粵港灣大灣區發展，該會將繼續通過各項專業培訓課程，提升業界「跨地域」和「跨領域」的金融和市場知識，亦會推動區內人才交流和專業資格互認，鼓勵業界多參與金融科技及創新有關的培訓，協助從業員提升競爭力。

她續稱，將積極與相關界別和監管機構合作，確保學會的專業資格和培訓課程內容能夠與時並進，配合行業的多元化發展。

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