香港財經 時事脈搏

新一份《財政預算案》表示現階段無意撤銷任何需求管理措施，房策則聚焦供應層面。美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，《財政預算案》的措施一如市場預期，沒有協助市民置業，但香港住屋需求卻持續熾熱，建議應盡快落實增加土地及房屋供應的策略，例如棕地發展規劃及粉嶺高爾夫球場的建屋細節，以長遠增加整體房屋供應，助樓市穩定發展。

隨着政府把公私營房屋比例改為七比三後，未來10年私人住宅供應目標由原先平均每年約1.8萬伙減至約1.35萬伙，由於私人住宅供應目標下調，賣地計劃的潛在私人土地供應相應減少亦無可厚非。不過，根據過往紀錄，發展商實際吸納土地供應與潛在土地供應往往有一定差距。因此新一年度若要達標，政府推售地皮方面需加大力度。

《財政預算案》估計未來5年平均每年落成量約1.88萬個，較過去5年平均數增加約兩成；然而，若與去年《財政預算案》估計未來5年平均每年落成量約2.08萬個相比，即意味未來5年私人住宅落成量合共減少1萬個。

《財政預算案》公布下一年度賣地計劃初步數據，預計潛在土地供應可供興建約1.55萬個單位。布少明稱，值得留意，下一年度潛在土地供應較本年度公布約2.551萬個大幅減少接近四成；若與近八個財政年度平均每年約2.94萬個相比，更少約47%。