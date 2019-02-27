香港財經 時事脈搏

新一份的《財政預算案》有關樓市的新措施不多，主要集中在稅項寬減。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預算案於房地產範疇上「無消息等於好消息」，相信寬減入息稅、利得稅及免差餉等，能為置業人士帶來正面心理影響。

今次《財政預算案》其中一個重要訊息是，政府雖然注意到樓價於去年下半年開始下滑，但仍與市民購買力脫節，因此政府無意撒銷任何管理需求措施。陳永傑指出，政府不撤辣方向一再確認，可令早前憧憬政府減辣的置業人士，剔除心中疑慮，有助增強入市決心。未來樓價發展主要受制於外圍因素，如香港經濟發展和加息因素等。政府的明確方向，對樓市屬好事。

房屋問題一直是政府施政的重中之重，《財政預算案》中提及如「明日大嶼」、高爾夫球場起樓等計劃，陳永傑指出，大部分土地發展委員會的建議均屬長遠的房屋供應策略，遠水救不了近火，對短期的供應短缺幫助不大，但最少顯示出港府努力增加土地供應的誠意。

《財政預算案》亦提及新財政年度將新增7幅土地，共提供約8800個單位，加上其他土地供應，預料下個財政年度可供應私人住宅單位約1.55萬個。陳永傑指出，1.55萬個單位屬僅合格的水平，相信是政府去年把公私營房屋轉成七三之比的效果，預料短期內私樓供應依然相當短缺，樓價難大跌。

另外，預算案中一系列的利民紓困措施，雖然「縮水」，但減入息稅、利得稅及寬免差餉，相信可令中產人士壓力略為紓緩。財政司司長預測2019年經濟增長可達2%至3%，通脹預測2.5%，陳永傑指出，正如財政司司長預測，今年香港經濟仍受外圍因素影響，存在不穩定因素，惟香港經濟基調良好，2.5%的通脹，相信可吸引具閒資的投資者把資金投向樓市，以用作對抗通脹的工具。