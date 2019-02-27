香港財經 時事脈搏

港府本財政年度盈餘由上財年創新高的過千億元，大幅回落至587億元。最新一份《財政預算案》派糖措施明顯「縮水」，政府則強調合共預備動用的新資源達約1500億元。

對於《預算案》一次性紓緩措施減少，財政司司長陳茂波解釋，這是考慮到財政盈餘減少，以及外圍經濟環境不理想。他稱，今年的一次性紓困措施力度有400多億元，相對於逾500億元的盈餘，無論是力度或是與以往相比的比例上，也算是大的。他認為，考慮到盈餘規模及現時經濟狀況，目前提出的措施已是最合適。

在打工仔最受惠的退稅方面，《預算案》提出薪俸稅和個人入息課稅繼續獲寬減75%，但上限由3萬元降至2萬元；差餉雖續獲四季寬免，但每戶每季上限由2500元調低至1500元；利得稅亦續退稅75%，但上限由3萬元降至2萬元。

此外，《預算案》雖向領取社會保障金額的人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，即出「雙糧」，在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作出相若安排，惟這亦少於上年度的「三糧」。

不過，《預算案》在醫療、長者社福、教育及創新科技方面大灑銀彈。其中，政府將向醫管局增撥超過7億元經常性資助，以改善醫護人員薪酬及津貼等待遇；預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金，確保公營醫療服務有穩定資源及可應付不時之需；預留50億元，加快更新或添置醫療設備；以及增撥4億元經常性資助，以擴闊藥物名冊。

除此之外，有需要的學生將獲一次過發放2500元津貼，支援學習需要，比上年度增500元。政府又為2020年中學文憑試學校考生代繳考試費，同時撥約12.98億元加強幼兒、兒童及青少年服務，包括把中學的社工人手增至「 一校兩社工」。

在長者及社福方面，政府將撥款200億元購置60個物業，供營辦130多項社福設施，同時將增加500個安老院宿位和300個資助日間護理名額，以及推行試驗計劃，為私營院舍提供外展服務。政府又繼續一次性提供額外1000元長者醫療券金額，而累積上限由5000元提高至8000元。

陳茂波亦重點提及推動創科發展，將集中發展生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技四大範疇。其中，政府預留55億元發展數碼港第五期，容納更多科技公司和初創企業；預留160億元供大學增建或翻新校舍設施，尤其是科研設備，並向大學教育資助委員會轄下研究資助局研究基金注資200億元，提供研究經費。

《預算案》在房屋方面亦有不少着墨，其中政府預計未來5年私樓平均落成量，會較過去5年增加約兩成，至約1.88萬個；未來3至4年一手私人住宅單位供應料可維持在較高水平，約9.3萬個。另外，未來5年會興建10.04萬個公營房屋單位，包括約7.42萬個公屋和綠置居單位，以及約2.63萬個其他資助出售單位。

陳茂波又指，下年度賣地表有15幅住宅地，加上鐵路物業發展，市建局和私人發展等項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.55萬單位。他強調，現階段無意撤消需求管理措施，又指會預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋。