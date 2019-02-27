香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在記者會表示，《預算案》未有提到「明日大嶼」的填海工程開支，是因為發展局已發出文件，稍後會就有關開支提供一些數字。他強調政府目前有足夠財政能力應付填海費用。

陳茂波指出，《預算案》的編制是看未來一年及幾年的情況，就「明日大嶼」計劃展開一些工程研究，需要的款項已在《預算案》預備，下一步會按發展局的研究結果及預算，再與社會深入討論。

他指出，日後推展這個項目會兼顧財政承擔能力，以香港的經濟情況，是有足夠能力推展「明日大嶼」計劃，具體審批工務工程時，亦會衡量財務分析及承擔能力。