香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波今早發表新一份《財政預算案》。自由黨黨魁鍾國斌形容「四平八穩、方向正確」，但商界和中小企對《預算案》期望過高，認為只是在一些長遠、需要開發新市場的措施着墨，對中小企的短期支援不足。

鍾國斌表示，今年的盈餘並非少得過分，不滿《預算案》的退稅、寬免差餉及豁免商業登記費等措施金額較去年少。至於科技券計劃資助上限由20萬元增至40萬元，他認為，能協助企業應用科技，又希望政府放寬中小企，申請專項基金程序。

自由黨主席張宇人則表示，中小企和中產對《預算案》整體失望，是與期望有落差。