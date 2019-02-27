香港財經 時事脈搏

《財政預算案》提出科技券計劃恒常化，每間企業資助上限由20萬元增至40萬元。

政府消息人士指出，是次亦調整科技券計劃申請程序，豁免沒有商業登記的公司亦可申請，即包括法定組織或慈善機構等，申請文件亦可在網上提交。

不過，消息人士稱，申請審批快慢仍取決於企業是否交齊文件，現時最快1至2個月可完成審批。申請者並不限於科技企業，目前不少中小企通過科技券改善企業管理系統、訂單系統等，零售、批發行業均有，甚至有花店成功申請。

消息指出，批出的資助額視乎企業需要，一般8至10萬元已足夠。