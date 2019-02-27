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今日 15:00 時事脈搏 香港財經

【預算案】消息人士:組合屋項目最快第三季申請撥款

政府預留20億元成立基金支援非政府機構(NGO)興建過渡性房屋。政府消息人士透露，基金足夠興建約4000個組合屋單位，最快今年第三季向立法會申請撥款，期望趕及年內落實，接受NGO申請，料屆時馬上會有數個項目申請，而首個由基金支持的項目，最快要一年半至2年後才落成。

消息人士續稱，無論是興建組合屋、改裝現有住宅單位，或是將整幢工廈改成過渡性房屋都可申請資助，當局會以實報實銷方式支援項目的建築成本、聘請專業人士如建築師、測量師等費用。資助金額方面，消息人士稱會設資助上限，但「成本低果啲項目有機會100%獲資助」。

消息人士又指出，NGO申請時已經要交初步設計，所以「最好已經有地係手，幅地可以係私人發展商願意以低於市價租畀你(NGO)，或者你(NGO)已經拎到政府閒置土地嘅申請許可。」至於小組審批申請的考慮要素，消息人士稱主要看成本效益：「單位數目有幾十伙至百幾伙，太少唔化算；運作年期無硬性規定，但最好做到3至5年，但租金水平一定要低於市價、受惠對象主要為公屋輪候冊人士。」

消息人士透露，現時1個組合屋單位平均成本50萬元，基金僅足夠興建約4000個組合屋單位。社聯現時在深水埗南昌街及欽州街有2個組合屋項目，提供約300個過渡房屋單位，兩項目均不能追溯申請。

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