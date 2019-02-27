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今日 14:55 香港財經 時事脈搏

【預算案】葉劉稱預算案無驚喜

財政司司長上午公布新一份《財政預算案》，新民黨主席葉劉淑儀表示，新預算案無大驚喜，多方面落墨亦較零碎。

她指出，預算案提出撥款200億元購置60個物業，設立社福設施是好事，但政府應交給非牟利團體營運，而非讓牟利團體參與。至於資助非政府機構興建過渡性房屋，要確保不會出現壟斷情況，愈多非政府機構參與愈好。

經民聯則認為，新一份預算案穩中有進，但在刺激經濟方面有進步空間。身兼行政會議成員的林健鋒表示，退稅和差餉寬免金額減少，令不少中產人士感到失望，對中小企支援亦不足。

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