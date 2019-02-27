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今日 14:37 香港財經 時事脈搏

【預算案】首批政府綠色債料年內登場 規模或達78億

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《財政預算案》提到要支持債券市場發展，香港政府亦正籌備發行首批綠色債券，以推動綠色金融發展。政府消息人士透露，年內有機會成功發行，預期會發行3至5年期債券，預計初步發行金額介乎5至10億美元(39億至78億港元)，債息料與同年期債券相若。

消息人士續稱，總發行額1000億元為累計金額，當有債券到期可再發，以餘額不高於1000億元作上限。

綠色債券需有相關認證，始能與傳統債券區別，政府消息人士表示，由於中港對綠色定義有所不同，故現階段會先研究在香港發行，暫未有意在內地發綠色債券。

他又稱，首次發行會先面向機構投資者，預期債券亦會在交易所掛牌，相信可吸引內地及海外投資者認購，至市場發展成熟才研究面向公眾發行。

另外，政府於2016年設立未來基金，首兩年綜合投資回報率分別為4.5%及9.6%，為善用未來基金，財政司司長陳茂波邀請幾位資深財經界人士，就基金的投資策略和組合作出建議。

消息人士透露，至今已邀得4位人士參與，分別為馮氏集團主席、團結香港基金副主席馮國經；中文大學前校長、經濟學講座教授劉遵義；滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝及金管局總裁陳德霖，而陳德霖退休後，預料下任金管局總裁會繼續就未來基金投資給予意見。

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