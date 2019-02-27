香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案》，預計2018/19年度盈餘由上財年的逾千億元，降至587億元。陳茂波表示，基於對來年的經濟展望，並考慮到政府的財政狀況，推出一系列利民紓困措施。其中，薪俸稅續退稅75%，但上限由3萬元降至2萬元，續寬免四季的差餉，但上限每戶每季由2500元降至1500元。

向基層派糖：

‧向領取社會保障金額的人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，即出「雙糧」，在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作出相若安排。比上年度「三糧」少

‧向有需要的學生一次過發放2500元津貼，比上年度增500元

稅項：

‧寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元

‧寬減2018/19年度75%的利得稅，上限為2萬元

‧寬免2019/20年度四季的差餉，每戶每季1500元為上限

長者與學生：

‧增加500個安老院宿位和300個資助日間護理名額

‧為合資格領取長者醫療券的長者一次性地提供額外1000元金額

‧長者醫療券的累積上限會由5000元增至8000元

‧為2020年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

醫療:

‧向醫院管理局增撥超過7億元經常性資助，以提高士氣、挽留人才

‧預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金

‧預留50億元，加快更新或添置醫療設備

‧增撥4億元經常性資助，擴闊藥物名冊

其他民生:

‧預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋

‧撥款200億元購置60個物業，供營辦130多項社福設施

‧預留160億元供大學增建或翻新校舍設施，尤其是科研設備

‧預留60億元優化海濱

‧撥款6億元，分階段翻新240所公厠

‧設立2億元的「城市林務發展基金」，加強護理樹木的公眾教育和推廣

‧撥款1.2億元，擴大政府停車場電動車公共充電網絡，研究在路旁停車位安裝充電器